مقتل 6 حوثيين بلغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق جنوبي الحديدة

قتل 6 حوثيين، الثلاثاء، بلغم أرضي قاموا بزراعته في وقت سابق، جنوب محافظة الحديدة، فيما سقط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الانقلابية بمعارك مع الجيش اليمني بتعز والضالع، جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن حشودا حوثية كبيرة دفع بها الانقلابيون إلى الريف الجنوبي للحديدة وذلك في خروقات جديدة للهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة سريانها في 18 ديسمبر/كانول الأول الماضي.

ووفقا لبيان العمالقة، فإن دورية حوثية كانت تقل 6 من عناصر الانقلابيين سلكت إحدى الطرقات الفرعية شرق مديرية حيس جنوب المحافظة التي فخختها المليشيا سابقا بمئات الألغام والعبوات، وأدى انفجار أحدها إلى تدمير الدورية ومصرع طاقمها على الفور.

وأوضح أن الحشود الحوثية الواصلة إلى جبهتي الحديدة والساحل الغربي يقتلون باستمرار بحقول الألغام عقب استغلالها لفترة التهدئة من أجل اتفاق ستوكهولم في زراعة مساحات كبيرة بالعبوات محلية الصنع.

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في جبهة أخرى، أحبط الجيش اليمني هجوما واسعا للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة "حمك" بمديرية قعطبة شمالي الضالع.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن المليشيا شنت هجوما مكثفا على مواقع الجيش في بلدة "منخلة" قبل أن يتم كسرها وتكبيدها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات.

في تعز، أوضح بيان الدفاع أن قوات الجيش الوطني صدت هجوما حوثيا استهدف مواقعه في محيط معسكر التشريفات شرقي المدينة، لكن عناصر سرعان ما تراجعوا وسط قتلى وجرحى بصفوفها.

ولجأت مليشيا الحوثي لتعويض خسارتها الميدانية بقصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة بمدينة تعز، ووفق المصادر فإن الانقلابيين قصفوا بلدة "الجندية" بقذائف "الهوزر" وتسبب ذلك في تضرر المنازل، وحالة من الذعر للمدنيين.