يواصل مركز الملك سلمان تقديم الدعم الانساني للمناطق المحررة حيث اطلق البرنامج التدريبي لمشروع دعم وتشغيل مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن. ويهدف هذا المشروع إلى تدريب وتأهيل 16 متدربًا يمنيًا على تقنيات صناعة وصيانة الأطراف الصناعية. يذكر بأن المشروع الذي انطلق في بداية عام 2019 م يهدف إلى إنتاج وصيانة 600 طرف صناعي للمستفيدين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الألغام العشوائية التي زرعتها المليشيات الحوثية في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز سلمان يطلق برنامج تدريبي لمشروع تشغيل مركز الاطراف الصناعية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.