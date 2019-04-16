سلمان للإغاثة يوزع 3000 كرتون تمور في حضرموت وعدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين 3000 كرتون تمور، للنازحينن في حضرموت والحالات الإنسانية في العاصمة عدن. وقام المركز بتوزيع 1,500 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، واستفاد منها 9,000 فرد. و في مديريتي البريقة ودار سعد بالعاصمة عدن، وزع المركز 1500 كرتون تمور في مناطق "العشوائي، وكود النمر، وفقم،وصلاح الدين، والجعولة" استفاد منها 9,000 فرد.

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