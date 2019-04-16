اليوم.. المبعوث الأممي يحضر جلسة البرلمان في سيئون

أعلن سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، عن وصول المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء إلى مدينة سيئون، لحضور جلسة البرلمان اليمني.

وأكد "البركاني" في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، بمقره المؤقت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إلى أهمية الجلسة، في إيصال رأي المجلس للمبعوث الأممي فيما يتعلق باتفاق السلام ومماطلة الحوثيين في تنفيذ خطة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة.

وواصل المجلس عقد جلساته لليوم الثالث على التوالي، في الدورة غير الاعتيادية التي دعا لها الرئيس اليمني هادي، وافتتح اعمالها أمس الأول السبت، بحضور هادي ونائبه وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية.