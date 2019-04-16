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التميمي يوجه بالإشراف على وكلاء توزيع الغاز بحضرموت

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وجه المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بتسيير ثلاث دوريات أمنية، برفقة رؤساء اللجان المجتمعية أثناء تفريغ حمولة مقطورات الغاز المنزلي، والأشراف على آلية توزيعها على وكلاء التوزيع بالأحياء السكنية ضمانا لعدم التلاعب بها .

جاء ذلك خلال مناقشة التميمي الإثنين مشكلة انعدام الغاز المنزلي، والمشاكل التي تعاني منها اللجان المجتمعية مع وكلاء التوزيع وانعكاس ذلك على حياة المواطنين خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك .

وخلال اللقاء أشاد التميمي بدور اللجان المجتمعية بمدينة المكلا في مساندة الأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها المختلفة.

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كما أثنى التميمي على دور اللجان المهم في مساعدة المواطنين من خلال متابعة الجهات الحكومية المختصة لتلبية احتياجات الأحياء السكنية من الخدمات .

وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في تنفيذ مهامها تجاه من يتلاعب باحتياجات المواطنين خصوصا مادة  الغاز المنزلي .

من جانبهم عبر رؤساء اللجان المجتمعية عن استعدادهم المستمر لمساعدة الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها لتثبيت حالة الأمن والاستقرار في مختلف مدن الساحل  . 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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