إب: إصابة عامل في بقالة بنيران مشرف حوثي في مديرية "مذيخرة"

أصيب عامل في بقالة بإصابة بليغة، بنيران مشرف حوثي في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مشرف الحوثيين في عزلة حمير بمديرية مذيخرة المدعو" أبو حسين المغربي" أطلق النار على شاب " أحمد حمود المردوف"ـ مالك بقالة ـ ،ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة في بطنه ويده، ونقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة إب.

وأكدت المصادر بان المشرف الحوثي طلب من "المردوف" دفع إتاوات مالية تحت مسمى المجهود الحربي ونتيجة لرفض المجني عليه دفع تلك المبالغ، قام المشرف الحوثي بإطلاق النار عليه من المسافة صفر وتركه ينزف، مغادراً المكان وكأن شيء لم يحدث.

ويتعرض الباعة والتجار في محافظة إب، لانتهاكات واسعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تفرض عليهم إتاوات كبيرة تحت بنود ومسميات مختلفة.

