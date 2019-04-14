تعز: إصابة امرأة وطفل باشتباكات مسلحة وسط المدينة

أصيبت امرأة وطفل، اليوم الأحد، إثر اشتباكات مسلحة وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن). وأوضح مصدر محلي لـ "يمن شباب نت" أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بين حراسة مبنى المحافظة وحراسة رئيس نيابة تعز القاضي عبدالواحد منصور. واندلعت الاشتباكات التي استمرت نحو ربع ساعة إثر قيام حراسة مبنى المحافظة بمنع مرافقي رئيس النيابة من الدخول إلى مقر المحافظة. وأفادت مصادر في المحافظة أن السلطة المحلية تجري التواصل مع الطرفين للتوصل إلى التهدئة وإحالة المتسبيين للجهات المختصة للتحقيق.



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