الحوثي يواصل إجبار البرلمانيين المقيمين في صنعاء على جلسات غير قانونية

تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اجبار اعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء على حضور جلسات غير شرعية مع سعيها لاجراء انتخابات وصفت انها مسرحية .

وفي احدث التطورات قالت وسائل الاعلام الحوثية ان مجلس النواب واصل عقد جلساته لاستعراض تقرير لجنة الإعلام والثقافة والساحية .

واعتبر مراقبون أن حديث المليشيا عن انعقاد البرلمان مثير للسخرية حيث من المعلوم انها تغتصب العاصمة بالقوة وان النصاب القانوني للجلسات غير مكتمل .

بالتزامن تواصل المليشيات الاعداد لما تسميه انتخابات تكميلية في المقاعد الشاعرة بمجلس النواب .

وذكرت مصادر المليشيات أن " لجان الاقتراع والفرز مستمرة في عملها في المراكز والدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات فيما تقوم بقية اللجان باستكمال مهامها".

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وكان الحوثي قام بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب في سيئون باقتحام منازل برلمانيين في العاصمة صنعاء.

من جانبها، ادانت الكتل البرلمانية استمرار انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين وقواه الوطنية وما تقوم به من انتهاكات مستمرة للمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب بدء باقتحام مقر المجلس بصنعاء والسيطرة علية وصولا الى اعتقال ومطاردة بعض أعضائه واقتحام منازلهم وفرض الإقامة الجبرية على البعض الاخر والتعامل معهم كرهائن وانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب وتفجير منازل عدد من منهم، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والقوانين والأعراف المحلية والدولية.

وقال بيان للكتل البرلمانية منذ أيام "لقد زادت وتيرة هذه الجرائم بعد دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمحافظة حضرموت خلال الأيام القادمة، حيث كان اخر تلك الانتهاكات ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية يوم أمس من اقتحام منازل مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وهم سلطان البركاني، ربيش علي وهبان العليي، سلطان العتواني، صخر الوجيه، وإخافة النساء والأطفال من ساكني المنزل وإخراجهم منها بالقوة ونهب محتوياتها دون اعتبار لحرمة المنازل وساكنيها.

وأشارت الى مصادرة الميليشيا في وقت سابق لمنازل وممتلكات النائب فتحي توفيق عبدالرحيم، كما وجهت تلك المليشيات الإرهابية تهديدات لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب باقتحام منازلهم ونهب محتوياتها بهدف اثناءهم عن القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية واستئناف عقد جلسات المجلس الذي تم تعطيله قسرا من قبل مليشيات الحوثي طوال السنوات الأربع الماضية.

وجاء في البيان " إن الكتل البرلمانية إذ تدين بشدة هذه الاعتداءات التي تنتهك كل القيم الإنسانية والأعراف، فإنها تؤكد إن ما تقوم به مليشيا الحوثي ضد أعضاء البرلمان وبقية الشخصيات الوطنية وكذا عموم أبناء الشعب اليمني الرافض لوجود هذه المليشيات السلالية الكهنوتية يدل على أنها ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، وبصورة ممنهجة".