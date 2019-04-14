مصرع 3 حوثيين جراء انفجار لغم أرضي جنوب حيس بالحديدة

لقي ثلاثة عناصر حوثيون مصرعهم بإنفجار لغم أرضي حاولوا زرعه في إحدى الطرقات الفرعية جنوب حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر مطلعة أن العناصر الحوثية حاولت زرع اللغم في الطريق الفرعي بالقرب من منطقة ظمي جنوب مديرية حيس ، ولكن اللغم إنفجر بهم وقضى على ثلاثة منهم وهرعت عناصر حوثية إلى مكان الإنفجار وقامت بسحب جثث قتلاها بعيداً عن مكان الإنفجار.

يُشار إلى أن عناصر حوثية قامت سابقاً بزرع ألغام أرضية في نفس المنطقة وسقط على إثرها شهداء وجرحى من المواطنين المارة على هذه الطريق بسبب الألغام الحوثية.

الجدير بالذكر أن أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء إنفجار الألغام الحوثية في إرتفاع مستمر بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، وتستقبل المستشفيات الميدانية في المناطق المحررة بشكل يومي أعداد من الضحايا المدنيين الذين قضوا بفعل الجرائم الحوثية.