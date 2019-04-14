العون المباشر توزع حقائب وتنفذ حملات تثقيف حول الكوليرا في المحويت

أعلنت العون المباشر مكتب اليمن تنفيذ مشروع توزيع حقائب النظافة والتثقيف الصحي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمحافظة المحويت بالتعاون مع متابعي Q8ping في ليلة25 رمضان.

وفي بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، قالت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن هذا المشروع يأتي ضمن استجابة العون المباشر لفاشية الكوليرا في اليمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإنهاء الأمراض والأوبئة بحلول عام 2030.

وأوضحت أن العون المباشر عملت على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنفيذ حملة التثقيف الصحي في الفترة 2019/2018 بهدف الحد من تسارع انتشار المرض وتجنب ارتفاع أعداد الوفيات عن طريق الوقاية والعلاج.

وأضافت بازرعة أن مرحلة التثقيف الصحي لاتزال مستمرة في المناطق المستهدفة بمحافظة المحويت، حيث صاحبها لمدة ستة أيام توزيع الحقائب الصحية المقدمة مجاناً من منظمة اليونيسف مع ظهور زيادة حادة في حالات الاشتباه بوباء الكوليرا.

وتطرقت إلى أهمية التوعية والتثقيف الصحي لأن كثير من اليمنيين يجهلون أعراض الكوليرا ، ولا يملكون المال لتلقي العلاج في الوقت الذي لا تعمل فيه أكثر من نصف المستشفيات أو أنها بالكاد تعمل بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، جراء الحرب التي يعيشها اليمن.

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ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد وصل عدد الإصابات بالمرض إلى (147.927) حالة منذ مطلع يناير حتى 28 مارس 2019م، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بوباء الكوليرا منذ بدء تفشي المرض في اليمن أوائل أكتوبر 2016وحتى أواخر مارس 2019م (3034) شخصاً أصل (1.548) مليون حالة إصابة.

وثمنت بازرعة الشراكة مع اليونيسف عبر توفير حقائب النظافة، مشيدة بالدعم السخي لمتابعي Q8ping لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في اليمن، وعبرت عن الشكر للشركاء المحليين في تسهيل تنفيذ المشروع.

من جهتها أوضحت مسؤول الصحة بمكتب العون المباشر الدكتورة آلاء عبدالوهاب الحيفي أن متطوعي التثقيف الصحي يستهدفون توعية (2500) شخص في مديريتي شبام كوكبان والرجم، عبر النزول الميداني لمنازل المصابين بحالات الكوليرا المؤكدة و20) ) منزلاً محيطاً بكل حالة وتوزيع مطويات التوعية الخاصة بالكوليرا والنظافة العامة وغسل اليدين وكذلك تعريفهم بطريقة تحضير محاليل منزلية للوقاية من الجفاف وتوزيع حقائب النظافة المقدمة من منظمة اليونيسف مجاناً و التي ستساعد المواطنين للبدء بالإجراءات الوقائية .

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول وباء الكوليرا وكيفية الوقاية منهما باتباع الأساليب الصحيحة وأهمية النظافة العامة.