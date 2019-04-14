وكيل الداخلية يناقش مع مدير شرطة حضرموت الأوضاع الأمنية بالمحافظة

ناقش وكيل وزارة الداخلية اللواء ركن الدكتور أحمد الموساي , بمدينة سيئون اليوم , مع مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني , سير عمل الأجهزة الأمنية وأبرز الاحتياجات اللازمة لتطوير النشاط الأمني والشرطوي في مديريات الوادي والصحراء , بحضور مدراء الادارات وقيادات الوحدات الأمنية.

وخلال اللقاء , أكد وكيل وزارة الداخلية , حرص وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن احمد الميسري الأطلاع على سير العمل الأمني والجهود التي تبذلها قيادة أمن الوادي والصحراء للمساهمة في تطوير الاداء الأمني والشرطوي، ناقلا تحيات وتهاني رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن احمد الميسري على أداء الأجهزة الأمنية في نجاح فعالية إنعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون .

وأشاد الدكتور الموساي , بجهود العميد العوبثاني في تفعيل دور المرافق والمراكز الأمنية والقبض على العديد من المجرمين في عمليات تهريب الممنوعات والعصابات التي تمارس وتمتهن اعمال السرقة والاختطافات رغم الامكانيات الشحيحة والتي سخرها في تحقيق انجازات ملموسة وتنفيذ المهام المناطة بهم على نحو افضل في خدمة قضايا المواطنين في المديريات ،مبينا أن وزير الداخلية وعد بحل جميع المشاكل والصعوبات التي تقف عائقا في أستمرار العمل في شرطة حضرموت الوادي والصحراء.

بدوره عبر العميد العوبثاني ,عن شكره للوكيل الموساي لزيارتة وتلمس احتياجات الأمن والشرطة في الوادي والصحراء،مشيرا إلى ان هذه الزيارة لها مردود ايجابي في رفع المعنويات وتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية في ضبط القضايا والحد من ارتكاب الجرائم،شاكرا جهود وزير الداخلية ودعمه ومتابعته المستمرة لسير عمل الأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء.

وتفقد وكيل وزارة الداخلية بمعيه مدير عام الأمن وعدد من الضباط , المرافق الأمنية والنقاط والدوريات المنتشرة التي تؤدي مهامها اليومية في مداخل وشوارع مدينة سيئون، حاثا الافراد على حسن التعامل مع المواطنين ورفع الحس الأمني واليقظة العالية والتعامل بحزم ضد كل من يزعزع الأمن والاستقرار.

