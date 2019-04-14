لماذا تسببت مليشيا الحوثي بأزمة مشتقات نفطية في صنعاء؟

أثارت الأزمة في المشتقات النفطية الخانقة هذه الأيام في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا جدلا واسعاً حول أسباب هذه الأزمة رغم تعافي الريال اليمني بشكل ملحوظ.

وتشهد صنعاء والمناطق غير المحررة منذ اسبوع أزمة خانقة في البترول واغلاق المحطات وطوابير من السيارات على المحطات التي يتواجد فيها البترول.

أزمة قبل رمضان:

وفي هذا الاطار استطلع الخليج 365 آراء المواطنين في صنعاء حيث اكدوا إن هذه الأزمة مفتعلة مثل كل عام قبل شهر رمضان والتي تتعمد مليشيا الحوثي إحداثها لمضاعفة الطلب على النفط وارتفاعه تكون النتيجة جني أموال مهولة.

وكل عام قبل شهر رمضان تقوم مليشيا الحوثي بافتعال ازمة في المشتقات النفطية والغاز بلا سبب ما جعل المواطنون يعتادون على هذا الاسلوب بشكل دائم.

وبحسب مصادر فإن مليشيا الحوثي تحتجز ناقلات نفط هذه الايام خارج صنعاء قادمة من محافظة الحديدة.

ودخل الاسبوع الثاني وما تزال المليشيا تحتجز ناقلات النفط مما أدى إلى انتهاء البترول من المحطات واغلاقها، فيما تقول المصادر أن سبب احتجاز المليشيا للنقاقلات حرصا منها على تحويلها الى سوق سوداء.

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وبلغت الدبة البترول هذه الايام في صنعاء في السوق السوداء إلى 14000 ألف ريال يمني وهو ما ضاعف زاد من أسعار المواد الغذائية وتذرع التجار بعدم توفر المشتقات النفطية.

أسعار جنونية:

وأدت الازمة التي افتعلتها مليشيا الحوثي في البترول إلى استمرار ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية بشكل جنوني.

وأوضح مواطنون في صنعاء لـ الخليج 365، أنهم ما يزالون يشترون مثلا الحليب البقري بسعر 200 ريال وفي بعض المحافظات في إب 250 ريال فيما السعر الأصلي للحليب 130 ريال فقط.

وعلى الرغم أن العملة المحلية تحسنت مؤخرا بعد تحركات اقتصادية قادها البنك المركزي في عدن ووصلت الريال الى 500 مقابل الدولار إلا أن الاسعار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ما تزال مرتفعه نتيجة لعدم الرقابة واستغلال المليشيا لهذا الارتفاع في استمرار نهب التجار تحت مسمى المجهود الحربي.

وعلى هذا القدر من انعدام المشتقات النفطية وارتفاع اسعار المواد الغذائية سيستقبل المواطنون رمضان بهموم تسيطر على كاهله بدلاً من استقباله بروحانيه وطمأنينة.