التحالف يباغت المليشيات بغارات شرسة ويدك تعزيزات وتجمعات كبيرة

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، السبت 13 أبريل / نيسان 2019، غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
واستهدفت غارات مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات المليشيا بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير أطقم وآليات كانت تستعد لدفعها إلى جبهات القتال، وفقاً لموقع وزارة الدفاع.
ويشن طيران التحالف العربي، بشكل متواصل، غارات جوية تستهدف مواقع تحركات ميليشيا الحوثي العسكرية، في مديرية كتاف شرقي صعدة، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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