شكرا لقرائتكم خبر عن شلال شايع يخرج عن صمته ويطلق اقوى تهديد للشيخ حميد الاحمر ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مدير امن عدن شلال شائع تهديدات ضد الشيخ حميد الاحمر وقال انه لن يكون في مامن طالما وهو في ارض جنوبية ، وقال شلال ..لقد نهبتم خيرات الجنوب لزمن طويل وقد انتهى زمن العبودية ولن يقبل الجنوب بكم بعد ان لقنكم الحوثي درسا وعجزتم عن فعل اي شي.



وكان الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب عضو الهيئة العليا للاصلاح أكد على ان انعقاد مجلس النواب اليوم في سيئون خطوة مهمة واساسية لتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة واستكمال تحرير بقية المحافظات ، وان حضور النواب من كافة المحافظات رسالة مفادها ان لامكان اليوم للمشاريع الصغيرة في اليمن ، وان المستقبل هو لليمن الاتحادي ، اليمن الجمهوري الموحد.. مشيرا إلى الانعقاد التاريخي للبرلمان وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بان منظومة الشرعية مكتملة وباتت أكثر متانة وتوحد، وان اليمنيين قادرين على بناء دولتهم والسير بها نحو المستقبل الأفضل..داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الشرعية في استعادة الدولة وفقا للقرارات الدولية وليس البحث عن مخارج للانقلابيين كما يحدث في الحديدة..

وقال الشيخ حميد الأحمر في حديثه لبرنامج "مستقبل وطن" اذاعته قناة سهيل الليلة ، بأن إنعقاد البرلمان اليوم والتوافق على اختيار هيئة رئاسته يشير إلى أننا تجاوزنا الماضي ونتطلع للمستقبل فالوطن أغلى من الجميع.

وتطرق الشيخ حميد الأحمر إلى دور الإصلاح في إنجاح إلتئام مجلس النواب، بأن الإصلاح لم يتردد يوما في تقديم التنازلات في سبيل الحفاظ على الدولة وحقن دماء اليمنيين ، معتبرا تقديم أي تنازل يخدم الوطن لا يعد تنازل ، بل هو واجب على الجميع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

ونوه الشيخ حميد الأحمر بأن إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية المؤيدة للشرعية بمثابة رسالة للتحالف بإكتمال المنظومة السياسية والتشريعية للشرعية وصولا لتحقيق الأهداف التي قام عليها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية..داعيا جميع اليمنيين إلى التوحد والتآخي، وان يتذكروا أن ماحصل لهم خلال الفترة الماضية هو بسبب اختلافهم