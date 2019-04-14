شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يوجه تحذير هام للمواطنين وسائقي المركبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات الى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والاحتماء من العواصف الرعدية ومن التدني في الرؤية الأفقية نتيجة السحب المنخفضة وهطول الامطار.

وقال المركز ان الأجواء في المناطق المرتفعة الغربية والجنوبية غائمة جزئيا الى غائمة وتنذر بأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات البرَد وقد تمتد لتشمل اجزاء من الهضبات الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا خلال الليل والصباح الباكر.