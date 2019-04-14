شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : سيول جارفة وسقوط ضحايا وانهيار منازل اليوم في هذه المحافظة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لقي 5 اشخاص مصرعهم ولحقت اضرار جسيمة بمنزلهم ، يوم امس ، نتيجة سيول جارفة لمياه الامطار الغزيرة على محافظة ريمة .



وتداول ناشطون على مواقع التواصل " فيس بوك " صورآ لسيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة على قرية مضرعة سامد عزلة اليمانية م /الجعفرية ريمة ما أدى إلى وفاة 5 اشخاص من أسرة واحدة وهدم منزل وتودي بوفاة خمسة وتشرد ماتبقى من أفراد الأسرة .

وأضاف , ويذكر ان البيت المذكورة مكونة من ثلاثة طوابق مبنية من الاحجار حيث سقط اجزاء منها وما تبقى من الأسرة كونهم من الطبقات الفقيرة.

Advertisements

ووجه الناشطين نداء للجهات المختصة والداعمة الى مساعدة هذه الاسرة وتوفير مسكن لها وصرف خيم لمن تبقى في بصورة عاجلة