ألغام الحوثي تحصد مزيدا من الأرواح في الحديدة

يتواصل سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء بفعل الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مديريات محافظة الحديدة فتحصد أرواح المئات وتصيب آخرين بفعل إنفجار تلك الألغام.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أصيب صباح اليوم المواطن محمد عبدالجليل أحمد البالغ من العمر 40 عاماً بجروح إثر إنفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الطريق الفرعية لقرية ظمي جنوب مديرية حيس.

مصادر محلية أفادت أن المواطن تعرض لإنفجار لغم أرضي حوثي وتم إسعافه إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.

وتضيف المصادر أن المواطن أصيب في نفس المكان الذي تعرض فيه شقيقه عبدالباسط عبدالجليل لإنفجار لغم حوثي عند مروره بسيارته فأصيب شخص وتوفي شخص آخر كان بجواره قبل أكثر من شهر.

يُشار إلى أن أعداد الضحايا الذين قتلوا جراء إنفجار الألغام الأرضية والبحرية التي زرعتها المليشيات الحوثية تتزايد بشكل مخيف ، وتتنوع الإصابات بين المتوسطة والخطيرة والإعاقات الدائمة.