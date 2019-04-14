رصد لأهم وأبرز ردود الأفعال على انعقاد البرلمان في سيئون

حظي انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، للمرة الأولى منذ العام 2014، بتأييد وارتياح على نطاق واسع.

واتفق اليمنيون، عدا المليشيا الحوثية وأنصارها، على أهمية هذه الخطوة التي تعزز من موقف الشرعية على المستويين الداخلي والخارجي.

رسالة مهمة

في السياق، قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن انعقاد مجلس النواب أعطى رسالة مهمة، فالمجلس ليس فقط أهم ركن من أركان الحكم والنظام بل إنه يعكس إرادة الكتل الاجتماعية والسياسية على مستوى كل دائرة في بلادنا.

وأضاف غلاب: هذه رسالة أن المجتمع اليمني وقواه السياسية يرفضون عملية السطو الحوثية والمواجهة مستمرة وإسقاطها مسألة وقت. قادمون يا صنعاء.

رسالة وطنية عميقة

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية، نصر طه مصطفى، إن انعقاد مجلس النواب السبت بأغلبية دستورية صحيحة وموثقة، رسالة وطنية عميقة لكل من يعنيه عودة السلام لليمن، واستعادة اليمنيين لدولتهم ومعالجة تبايناتهم تحت مظلة الشرعية الدستورية.

وأكد مصطفى أنه مهما "سيطرت الميليشيا الانقلابية إلا أنها لا يمكن أن تنتج دولة تحتضن جميع أبنائها ويحترمها العالم.

رائحة الدولة

وتوالت ردود الأفعال على انعقاد البرلمان برئاسة سلطان البركاني الذي اختير بالإجمال، حيث قال الباحث والمفكر محمد عزان، إن اجتماع مجلس النواب بهذا العدد وفي مدينة سيئون، وبحضور من حضر من الأشقاء والأصدقاء، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتابع في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن اجتماع النواب في سيئون فيه رائحة الدولة أياً كان الحاضرون، ومهما كان عددهم واتجاهاتهم.

شعور مختلف

الناشط والصحفي غمدان اليوسفي علق على استئناف البرلمان لجلساته بالقول: "شعور مختلف اليوم عكسه حضور الدولة في سيئون، شعور يذكرنا بالجلسات العامة الثلاث لمؤتمر الحوار في صنعاء في 2013، وجود الدولة هو الأمل الوحيد للناس بعد كل هذا الألم الممتد على طول وعرض الخارطة اليمنية.

وأضاف اليوسفي: الجميع يتمنى أن لا تبقى زيارة عابرة وأن يتم ترتيب أرضية لاستمرار هذا الأمل".

استعادة الدولة

بدوره، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، الرئيس هادي والشعب اليمني بهذه المناسبة الكبيرة.

وكتب آل جابر: أهنئ فخامة الرئيس اليمني ونائبه وحكومته، والشعب اليمني الكريم على انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بعدد فاق النصاب القانوني، كما أهنئ رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته على انتخابهم.

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واعتبر ما حدث خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وانهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

إعادة التحالف

بدوره، قال الصحافي، فتحي بن لزرق، إنه و بالتئام مجلس النواب اليوم ونجاح عقد جلسته يكون الرئيس هادي وإدارته قد نجحوا مجددا في اعادة التحالف السياسي مع كافة الأحزاب السياسية اليمنية وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام إلى مكانه الصحيح.

وأضاف: استوى "سلطان البركاني" على مقعده رئيسا لمجلس النواب ، وتقدم الصفوف وعلى سجاد احمر سار "معين عبدالملك" بمطار سيئون، وصباح السبت تقدم صفوف جلسة مجلس النواب علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وقطاع طويل عريض من المؤتمريين والإصلاحيين.

تأسيس للنصر

إلى ذلك، أشاد حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بهذه الخطوة.

وكتب الكمالي: بحضور ١- رئيسي المحكمة العليا و مجلس القضاء الأعلى مع وزير العدل و ٢- مجلس النواب و٣- رئيس الجمهورية و الحكومة يكون أول اجتماعي دستوري كامل للسطات الدولة الثلاث،التنفيذية و التشريعية و القضائية ، منذ انقلاب ميلشيات الحوثي الإيرانية.

وأضاف الكمالي: يوم مهم و يؤسس للنصر و استعادة كافة التراب الوطني.

توحيد المصطلحات

الكاتب الصحافي سام الغباري، ركّز على ما ورد في كلمة الرئيس هادي خلال انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى.

وكتب الغباري: خطاب واضح وكلمات دالة من رئيس الجمهورية للإعلام المؤيد للدولة اليمنية في توصيفه للحوثيين قائلًا "وإن عنصريتهم قد عزلتهم عن جموع الشعب وتياراته".

وأضاف الغباري: نتمنى على كل الإعلام الاتفاق مع الرئيس حول هذه المصطلحات وتوحيد عبارات الوصف باعتبار الحوثيين "ميليشيا فصل عنصري" يحتل صنعاء الحبيبة.

الكحلاني

الصحافي والناشط الحقوقي، همدان العلي، علق على غياب النائب المقرب من الحوثيين، أحمد الكحلاني عن الجلسة، رغم ادعائه أنه خرج من صنعاء خوفا على حياته من المليشيا.

وكتب العلي: يمكن أن نعتبر مقاطعة أحمد الكحلاني لجلسة البرلمان اليوم، أفضل خدمة قدمها لليمن واليمنيين في حياته. لأن حضوره سيشعرنا بالقلق والتوجس من الدور الذي سيقوم به دخل المجلس. كما أن مكانه الطبيعي عند أبو علي الحاكم ويحيى الشامي مش مع الاحرار من رفضوا عنصرية السلالة.

قطاع توكل

ومع ترحيب ناشطي وإعلامي حزب الإصلاح بالخطوة، انسجاما مع قيادتهم التي حضرت، وكذلك البرلمانيين المحسوبين على الحزب، إلا أن أنصار توكل كرمان، من المحسوبين على الإصلاح، اتفقوا على التقليل من أهمية انعقاد البرلمان.