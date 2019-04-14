توصيات هامة صادرة عن المؤتمر العلمي الأول لأمراض الأطفال بعدن

أوصى المشاركون من أطباء أمراض الأطفال في المؤتمر العلمي الطبي الأول لأمراض الأطفال الذي اختتم أعماله اليوم بعدن بتأهيل المستشفيات لمواجهة الأمراض المستقبلية .

كما أوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال المؤتمرالذي شارك فيه أطباء الأطفال في عدد من محافظات الجمهورية, بإنشاء مركز توعية للأمراض المزمنة مثل الربو والصداع والصرع والسكري .. مشددين على العمل بالتوصيات التي تطرق إليها المشاركون في أعمال المؤتمر وتنفيذ ماهو ناتج في اقرب وقت ممكن .

وأكد البيان على ضرورة إنشاء جمعية لعلاج الشلل الدماغي والعمل على إنشاء برتوكولات موحده لعلاج الأمراض, وتكون هي الأساس في العلاج والعمل على تحديث قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الصداقة .

وطالب برفد مستشفى الصداقة بتجهيزات تخطيط الدماغ والنهوض بدور التمريض ورفده بالقدرات المؤهلة والعمل على تأسيس وحده ومختبر الأمراض الوراثية ودعم البحث العلمي والعمل على عقد مثل هذا المؤتمرات.

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وكان المؤتمر العلمي الطبي الأول لأمراض الأطفال قد اختتم أعماله صباح اليوم بحضور الدكتور/ محمد عبد الله عقلان نائب رئيس جامعة عدن للدراسات العليا والدكتورة/ إيمان علي باصديق رئيسة المؤتمر وأطباء الأطفال الحاليون والقدماء المشاركون في أعمال المؤتمر .

وفي تصريح لرئيسة المؤتمر إيمان باصديق قالت أن المؤتمر قد حققا نجاحاً علمياً وطبياً منقطع النظير ويكمن سر نجاحه في تعاون الجميع من قيادة الجامعة والدكاترة أعضاء اللجنة التحضيرية والمنظمين للحفل من طلاب كلية الطب والعلوم الصحية وتعاون شركات الأدوية الراعية للمؤتمر.

وأضافت أن المؤتمر قد اتسم بدقة التنظيم بحجم الأوراق العلمية الطبية المتميزة المقدمة من قبل أطباء الأطفال المشهود لهم بالمكانة المرموقة على مستوى عدن والوطن عموماً في علاج وتشخيص أمراض الطفولة ,وكذلك في الأبحاث العلمية النوعية التي تكافح أمراض الطفولة الوبائية الخطيرة .

كما أشادت بالنقاشات الطبية العلمية التشخيصية والعميقة والشفافة في مجال أمراض الأطفال وأخر مستجدات طب الأطفال وترجمتها في التشخيص الطبي والعلاجي.