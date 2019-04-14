أمين عام مجلس التعاون الخليجي يشيد بانعقاد البرلمان اليمني في سيئون

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بانعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون محافظة حضرموت لأول مرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية. واكد الزياني في تصريح صحفي دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للدور المنوط بمجلس النواب اليمني محليا وفي الساحتين الاقليمية والدولية..واصفاً انعقاد المجلس بـ "الخطوة المهمة" نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن وتأكيد حضورها الفاعل في الساحة اليمنية ومساندتها للشرعية اليمنية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني لتنظيم انعقاد مجلس النواب وتنشيط دور هذه المؤسسة التشريعية المهمة. واعرب الدكتور الزياني عن تهنئته لسلطان البركاني لانتخابه رئيسا لمجلس النواب .متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق والسداد في كل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في اليمن.

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