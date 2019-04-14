شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار عنيف يهز مدينة المخا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف مدينة المخا قبل قليل ويعتقد انه ناجم عن صاروخ حوثي استهدف المنطقة

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