شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على الحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات تابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عدة غارات على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري، “أن الغارات استهدفت مواقع للمتمردين المدعومين من إيران في منطقة العشاش بمديرية كتاف شرق المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وإحراق آليات قتالية.

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