شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات حادة بين قيادات المليشيا في جامعة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع أن رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد دغار، أقدم، اليوم الاحد، على إغلاق مكتب نائبته للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة نجيبة مطهر.
واشار المصدر –فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى “المشهد اليمني” “أن دغار قام بطرد الدكتورة مطهر وتكليف عميد كلية التربية ارحب الدكتور محسن الدربي للقيام بعملها”.
ولفت المصدر الى “ان خلافات حادة نشبت بين دغار ونجيبة على خلفية من له الحق في اقامة محاضرات تقربهم الى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي”.
ويعد دغار ومطهر والدربي معينين من قبل مليشيا الحوثي، بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.
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