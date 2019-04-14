شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يتراجع امام العملات الأجنبية مساء اليوم الأحد 14 أبريل …اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "المشهد اليمني" ينشر آخر تحديثات أسعار العملات مساء اليوم الأحد 14 أبريل في حضرموت أسعار الشرا ء : السعودي : 134

الدولار : 509

الإماراتي : 136

العماني : 1300 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 135

الدولار : 514

الإماراتي : 138

العُماني : 1330 مع العلم أن أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يتراجع امام العملات الأجنبية مساء اليوم الأحد 14 أبريل …اخر التحديثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.