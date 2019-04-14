شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع اشتباكات عنيفة في عدن .. وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دارت اشتباكات مسلحة قبل قليل في سوق القات بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن، بين قوة أمنية وبائعي القات .

وقال شهود عيان لعدن الغد بان قيادي امني انشأ هنجر جديد في جولة البريقة وقام بافتتاحه يوم امس على انه سوق جديد للقات.

وظهر اليوم اندلعت اشتباكات مسلحة داخل السوق الجديد عقب محاولة قوة امنية نقل الباعة الى السوق الجديد، خلفت قتلى وجرحى..