شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستقوم الفنانة أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني ذكرياته ونشر صورة عبر حسابه على انستغرام تضم عددا كبير من النجوم العرب.



وظهر عاصي الحلاني في الصورة، والتي لم يذكر تاريخها، مع كل من الفنانين أصالة وشيرين وأحلام وهيفاء وهبي وحسين الجسمي وماجد المهندس بالإضافة الى سالم الهندي وربيع الهندي.

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وعلق عاصي الحلاني على الصورة قائلا: "من اجمل الذكريات.. وتبقى الذكريات الجميلة محفورة في داخلنا مهما بعدتنا السنين."

غير أن الصورة أظهرت التغير الكبير الذي طرأ على عدد من النجمات لا سيما أحلام، وقد عبر بعض متابعي الحلاني عن ذلك حيث علق أحدهم: "بظن احلام راح تعملك بلوك بلوك بلوك " فيما قال اخر: "باع احلام".