الانتخابات البرلمانية الحوثية مسرحية كشفها تفاعل المواطنين الباهت

لا يبدو أن مليشيا الحوثي ستتخلص من ممارستها الهزيلة واستغباء المواطنين وهذه المرة خرجت بمسرحية جديدة في الاعلان عن الانتخابات التكميلية البرلمانية في الدوائر الشاغرة في المناطل غير المحررة.

وأعلنت لجنة الانتخابات في صنعاء التي تخضع لمليشيا الحوثي الشهر المنصرم عن استقبل أسماء المرشحين للدوائر الشاغرة في المناطق غير المحررة لاجراء الانتخابات في أبريل.

ويوم أمس 13 أبريل كان هو اليوم الذي تحددت في عملية الانتخابات في الدوائر الشاغرة بينما كان أعضاء البرلمان المؤيدون للشرعية قد عقدوا جلسة في سيئون أفقدتهم القدرة على استيعاب هذا الحدث.

سخرية المواطنين:

ونقل الخليج 365 عن سكان في مديرية بعدان الذين اجريت فيها انتخابات في الدائرة 88 عن مجريات ما حديث فأكدوا أن الناس لم تتفاعل على الاطلاق مع انتخابات على الاطلاق.

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وذكر السكان أن الدائرة بكلها التي تضمن عشرات الالف من المواطنين لم يقدم على الانتخابات سوى 700 بعد فرز الاصوات من جميع القرى.

وكشف الاقبال الباهت للمواطنين عن سخرية المواطنين بهذه الانتخابات الهزيلة وغير الشرعية التي تأتي بغطاء مليشاوي يحاول أن يشرعن للانقلاب وجرائمهم بحق المدنيين.

توريث:

وفي بعض الدوائر الشاغرة ببقية المحافظات تعدى هزلية الانتخابات إلى عملية توريث المقاعد في البرلمان ممن توفي إلى أبنائهم.

وقالت مصادر أنه جرى تنصيب أبناء بدلا عن آبائهم المتوفين في مقاعد البرلمان الامر الذي عبر مواطنون عن سخريتهم حين تحول البرلمان قبة يعبر عن صوت المواطنين إلى عملية توريث المقاعد.

وتستغل مليشيا الحوثي هذه الانتخابات غير الشرعية في ظل سيطرتها على بعض المحافظات وامتلاكها قوة السلاح وسلطة المال والاغراء.

ويقول مراقبون أن المليشيا لجأت لسد الدوائر الفارغة محاولة لشرعنة تواجدها في المناطق التي تسيطر عليها وايجاد نصاب مكتمل في البرلمان وهذا في ظل التلميحات التي أشارت عليها واشنطن عبر وزير الدفاع السابق ماتيس عن إعطاء الحوثيين الحكم الذاتي.