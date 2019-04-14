خاص.. عناصر من الإصلاح تختطف جندياً وتودعه بالسجن في تعز

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، الأحد 14 أبريل /نيسان 2019، بأن عناصر مسلحة متهمة بتبعيتها لقيادي في حزب الإصلاح اختطفت جنديا.

وأوضحت مصادر محلية لمراسل "الخليج 365" أن عناصر تابعة للقيادي الاصلاحي يحيى اسماعيل اختطفت قبل أسبوع الجندي شريف محمد عبده غالب في مركز مديرية المسراخ.

ووفق المصادر، فإن عملية الاختطاف تمت وهو عائد من جبهة الأقروض ،وأقدمت العناصر على سلبه سلاحه الشخصي وأخذته بطقم إلى أحد السجون الخاصة داخل المدينة "مدرسة سبأ " كما تقول المعلومات.

وأضافت، أن العناصر لم تفرج عنه حتى اليوم.

وتعد هذه الانتهاكات ضمن سلسلة جرائم ترتكبها عناصر الإصلاح ويقف الجميع ضدها.