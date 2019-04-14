بالصور.. بدء دورة تدريبية بالمهرة في مجال السكرتارية الإدارة والأرشفة

دشن وكيل محافظة المهرة لشؤون مديريات الساحل محمد صداعي اليوم الدورة التدريبية لموظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة في مجال السكرتارية الإدارية والأرشفة بمشاركة 45 مشارك ومشاركة من مختلف الإدارات العامة والمكاتب الحكومية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أشار الوكيل الصداعي إلى أهمية الأرشفة في المكاتب الحكومية كونها المرجع الأساس والنموذج الصحيح لأي عمل منظم.

كما شدد على أهمية الإستفادة من هذه الدورة التدريبية، مؤكداً أن السلطة المحلية أولت كل الإهتمام والدعم للجانب التدريبي و ذلك حرصاً منها على تفعيل دور الموظف الحكومي وتأهيله للقيام بدوره على الوجه المطلوب.

بدوره أكد محمد شملان مدير عام البحوث والتدريب بالمحافظة أن هذه الدورة جاءت وفق الدراسة التحليلية للإحتياجات التدريبية في ديوان عام المحافظة والمكاتب التنفيذية، موضحاً أن الدورة تستمر لمدة أربعة أيام بقيادة الخبير في مجال التدريب الدكتور عبدالله بن ثعلب وتهدف إلى تلقي المتدرب كل المعلومات ليتمكن من أداء مهام السكرتاريه والأرشفة بجدارة.