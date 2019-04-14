مصلحة الهجرة في عدن تصدر تعميماً بشأن الجوازات الصادرة من صنعاء

أصدرت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأسبوع الماضي، تعميمًا، ببطلان كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للانقلابيين الحوثيين، بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.

وشدد التعميم، الذي وجهته رئاسة المصلحة، إلى مدراء عموم الفروع بالمحافظات المحررة، ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعدم التعامل بالوثائق الصادرة من الانقلابيين.

كما أكدت رئاسة المصلحة، على بطلان كل ما يصدر عن الانقلابيين، من تأشيرات الدخول للأجانب، والإقامات بكافة أنواعها، وبطائق اللجوء، وشهادات الجنسية، وموافقات الزواج، بالإضافة إلى جوازات السفر.

ودعت رئاسة المصلحة، كافة المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية، إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن، وفروعها في المحافظات المحررة، مؤكدةً العمل على تقديم كافة الخدمات، وتسهيل المعاملات، لضمان سلامة إجراءاتهم القانونية.