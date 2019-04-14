مسؤولان بالمهرة يفتتحان فرز النقل الجديدة بمدينة الغيضة

افتتح الاستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة بمعية الاستاذ مختار بن عويض الجعفري وكيل أول المحافظة الموقع الجديد للفرز الخاصة بالنقل الجماعي بمدينة الغيضة بتمويل من السلطة المحلية وبرعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت.

وأشار نيمر إلى أهمية هذا المشروع في تنظيم حركة سيارات النقل بكافة أنواعها والذي يأتي تنفيذه بتوجيهات من المحافظ الشيخ راجح باكريت، مشيراً إلى أنه يجري العمل حاليا لتحديد فرزتين الأولى خاصة بالنقل الخارجي والآخرى بالداخلي في مدينة الغيضة.

وشدد نيمر على ضرورة التزام مالكي السيارات وأصحاب النقل الداخلي والخارجي بالعمل في إطار هذه الفرز، موجها السلطات المحلية في المديريات ومكاتب النقل والأشغال والنظافة على المراقبة والمتابعة وتوفير المتطلبات اللازمة سعياً لتنظيم حركة السير بالمدينة والحد من الازدحام المروري وترتيب عملية النقل.

حضر التدشين الأخوة سالم عوض سعيدان مدير عام مديرية الغيضة والعقيد سالم عمر الكثيري مدير إدارة السير وخالد العماد مدير عام الاشغال العامة والطرق و صالح محمد مغفيق مدير عام مكتب النقل ومحمد أحمد عوشن مدير عام صندوق النظافة والتحسين.