وكيل المهرة يشدد على بدء العمل في شبكة الكهرباء بسيحوت

ناقش وكيل محافظة المهرة الأول الاستاذ مختار بن عويّض الجعفري اليوم مع الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية سيحوت والاستاذ طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التخطيط والتنمية عددآ من مشاريع الكهرباء بالمديرية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، كرس اللقاء لمناقشة مشروع الشبكة الداخلية ووضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تواجه الكهرباء والعمل على تجاوز انقطاعات التيار الكهربائي وجمله من المشاريع التي وجه بها المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت بأعتمادها خلال زيارته إلى مديرية سيحوت.

وأكد بن عويض إستعداد السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام تنفيذ هذه المشاريع في إطار الحرص على تلبية إحتياجات المواطنين الأساسية، مثمنا الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمديرية سيحوت في المتابعة المستمرة للأرتقاء بمستوى الخدمات.

وعبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية عن شكره للسلطة المحلية على أهتمامها بمديرية سيحوت والجهود التي يبذلها المحافظ باكريت في تطوير الخدمات في عموم مديريات المحافظة بما فيها مديرية سيحوت