وكيل محافظة شبوة يدشن الامتحانات النهائية لمرحلة التعليم الأساسي

دشن وكيل محافظة شبوة المساعد سالم عبدالله الأحمدي ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد علي لملس ،اليوم ،الامتحانات النهائية لصفوف النقل لمرحلة التعليم الأساسي والفصلين الأول والثاني من المرحلة الثانوية بالمحافظة للعام الدراسي الجاري 2019/2018 م.

ويتقدم للامتحانات مائة وخمسة وثلاثين ألف وستمائة وثلاثة عشر طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وخلال تدشينهما لهذه العملية الامتحانية في مجمع السعيد التربوي للتعليم الأساسي والثانوي للبنين ومدرسة بلقيس للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بمدينة عتق عاصمة المحافظة ،استمع الأحمدي ولملس إلى أراء وملاحظات الطلاب حول العملية الامتحانية..مشددان على ضرورة بذل مزيدا من الجهد والمثابرة لتحقيق التفوق المنشود..مهيبان بجميع الطلاب إلى مواصلة تحصيلهم العلمي في المستويات الدراسية الأعلى لضمان مستقبل أفضل لهم وبما يمكنهم أيضا من المساهمة الفاعلة في بناء وتطور وطنهم ومجتمعهم