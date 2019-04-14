بدأ البث التجريبي للقناة الفضائية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما أفاد راصدون وذلك بعد تغريدات غامضة لنائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك . وبدأت القناة بثها التجريبي بالنشيد الوطني الجنوبي وشعار يرمز لشجرة دم الاخوين . وذكر القيادي في المجلس، لطفي شطارة إن القناة ستحمل الاسم AIC وهو الاختصار للكلمات الانجليزية Aden independent channel وتعني باللغة العربية قناة عدن المستقلة . وبدا بث القناة الفضائية على القمر الصناعي النايل سات على التردد (11137) -الترميز 27500 - رأسي

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء البث التجريبي لقناة فضائية تابعة للمجلس الإنتقالي .. ننشر التردد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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