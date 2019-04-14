شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يفوق الوصف.. صورة فضائية لمدينة عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في حلقة جديدة من سلسلة صور ملتقطة من الفضاء، نشر الرائد الروسي سيرغي ريازانسكي اليوم على صفحته في فيسبوك صورة مذهلة لمدينة عدن اليمنية.
وأرفق ريازانسكي هذه الصورة بنبذة تاريخية مختصرة شرح فيها لمتابعيه باقتضاب عن مكانة عدن في الحضارة العالمية.
وفي وقت سابق نشر ريازانسكي صورا فضائية لمكة المكرمة وأهرام الجيزة ووادي نهر النيل في الليل. المصدر: فيسبوك
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