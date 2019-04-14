شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي كبير : لهذا السبب كنا ننتظر انعقاد مجلس النواب في حضرموت بفارغ الصبر ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قيادي حوثي أن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا، جلسة المجلس بسيئون اليوم السبت، أسقطوا عضويتهم ومن حق البرلمان التحضير مرة أخرى لانتخابات تكميلية.

واشار حسين العزي-نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً- في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر" الى أن "هناك حالتان قانونيتان لتجريد النائب من عضوية مجلس النواب: الأولى: إسقاط العضوية وتستدعي إجراءات معينه يقوم بها المجلس، والثانية: سقوط العضوية وهذه تحدث أوتوماتيكيا بمجرد توفر السبب كالاصطفاف مع عواصم تعتدي على اليمن؛ حد وصفه".

وأضاف العزي: إذن الحمقى(في اشارة الى النواب حسب وصفه) أسقطوا عضويتهم ومن حق البرلمان التحضير مرة أخرى لانتخابات تكميلية، وهذه فرصة انتظرناها من زمان، وفعله الحمقى اليوم هو أنهم أقروا ضمنا بعدم شرعية هادي، ومنحونا الإقرار بشرعية البرلمان، وأسقطوا عضويتهم أوتوماتيكيا وأعطوا دوائرهم الحق في انتخاب البديل، ثم عادوا للفندق".

وأوضح العزي "نحن الشعب مصدر الشرعية وكيمني لا أعترف إلا بالنواب الكرام الصامدين مع وطنهم وشعبهم ومعهم فقط النواب الذين تم انتخابهم هذا اليوم(في اشارة الى الانتخابات التكميلية من طرف واحد ولون واحد) أما من يجلبهم(سفير) ويصفُّهم كالنعاج ليؤيدوا حصار الشعب واحتلال الارض ويصفقوا لقتلة الأطفال ومغتصبي الأعراض المصونة فهم بنظر الشعب مرتزقة ولن تجد أصيلا يعترف بهم".