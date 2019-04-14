” الأمريكي ” يغتصب سيدة ” يمنية ” والسبب ” صادم شاهد “

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة العجوزة بالقاهرة واقعة إغتصاب مريبة انتفض لها الأمن فور إبلاغ الضحية ” تحمل جنسية يمنية ” عن المجرم الذي يدعى ” احمد الأمريكي ” والذي يحمل الجنسية المصرية . وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المجرم جار الضحية وقام بطرق باب شقتها بإدعاء انه يريد ” بصلة ” ، وعندما فتحت له السيدة باب شقتها باغتها بسلاح ابيض واغتصبها تحت تهديد السلاح ثم تركها في حالة إعياء وفر هارباً . وفور إفاقة الضحية هرولت إلى الأمن للإبلاغ عن المجرم ، وبالفعل تم ضبطه وإعترافه بأنه قام بإغتصابها بعد ان قال لها ” عايز بصل” ، ليستدير إلى هدفه الشيطاني . وقامت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات ، وتم عرض الضحية على الطب الشرعي لإثبات الحالة ومن ثم معاقبته قانوناً .

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