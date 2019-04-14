شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ”الهجرة والجوازات” تصدر تعميماً جديداً حول الوثائق الصادرة من محافظات الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات تعميماً جديداً بشأن الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكرت مصادر، أن مصلحة الهجرة والجوازات أصدرت تعميميا في عدن “أكدت فيه بطلان كل الوثائق الصادرة عن الحوثيين،من تأشيرات الدخول للأجانب، والإقامات بكافة أنواعها، وبطائق اللجوء، وشهادات الجنسية، وموافقات الزواج، بالإضافة إلى جوازات السفر”.

وكان مصلحة الجوازات الشرعية أصدرت في وقت سابق ببطلان كل الوثائق في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يعاني فيه اليمنيون صعوبة وعراقيل في الحصول على وثائق سفرهم.