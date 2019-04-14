إصلاح المهرة يثمن موقف أعضاء مجلس النواب ويؤكد وقوفه في صف الدولة

ثمنت هيئة الشورى المحلية، لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، السبت، الموقف الوطني لأعضاء مجلس النواب، في عقد جلسة المجلس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وانحيازهم لخيار الشعب والاجماع العربي، والقرارات الأممية في دحر الانقلاب واستعادة الدولة.

جاء ذلك خلال انعقاد هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، دورتها الاعتيادية، في مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الشورى المحلية بأن جهود الإصلاح لن تكون إلا في صف الدولة التي يجب أن تكون الملاذ الآمن للجميع. وشدد على وقوف الاصلاح مع الدولة الشرعية، وتعزيز دورها، وتشجيعها للقيام بدورها في خدمة المواطن، وحماية أمنه واستقراره.

ودعت الهيئة للحوار العام لجميع الاطراف في المحافظة، بروح المسئولية الوطنية، من أجل مصلحة المحافظة، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية في تطبيع وتجذير العمل المدني والسياسي الواعي.

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وثمنت أداء أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة على جهودهم في تنمية المحافظة، وتوفير بعض الخدمات ومنها الكهرباء وعمل حل جذري وتجنب الحلول الترقيعية والاهتمام بتأهيل مشاريع الكهرباء في عموم المديريات.

وناشدت الهيئة بسرعة معالجة أوضاع المتضررين من إعصار لبان وتعويضهم وإصلاح المشاريع المتضررة من الاعصار.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الدعم الهائل والايرادات في تنمية المحافظة، والتركيز على مشاريع البنية التحتية، والتوظيف الأمثل لموارد المحافظة، وترشيد الأنفاق لتنمية متوازنة، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين أسوة بمنتسبي الجيش والأمن.



وأكدت على وضع استراتيجية تنموية واقتصادية وخدمية للمحافظة، وعمل دراسات علمية في هذا الاتجاه؛ لتحديد رؤية لعشر سنوات قادمة، ودراسة احتياجات المحافظة من التخصصات العملية والفنية النادرة، والتي تفتقر لها المحافظة، وترتيب الأولويات في هذا المجال، ووضع خطة مستقبلية للتأهيل في مختلف الجامعات العالمية.

كما أكدت على تمكين أبناء المحافظة من الاستفادة من التجنيد من خلال استيعابهم في قائمة الوظائف والتعاقدات والتجنيد وجعل لهم الأولوية في ذلك، واستيعابهم في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الرسمية .