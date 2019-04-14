حضرموت: أزمة خانقة في الغاز المنزلي ومواطنون يقولون إنها "مُفتعلة"

تشهد منطقة حضرموت، شرقي اليمن، أزمة خانقة في الغاز المنزلي، وسط تأكيدات أنها أزمة مفتعلة.
واصطف المواطنون، اليوم السبت، في طوابير طويلة؛ لاستلام اسطوانات الغاز المنزلي، بمنطقة الغرف بمديرية تريم شرقي اليمن.
وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن مواطنين اصطفوا اليوم في طوابير طويلة، بمنطقة الغرف بمديرية تريم، بمحافظة حضرموت من أجل استلام اسطوانة الغاز المنزلي؛ نتيجة الأزمة الخانقة التي تشهدها المنطقة.
وأشار بأن المواطنين يقضون الساعات الطويلة حتى تأتي السيارات ويتم توزع الغاز المنزلي.
وأوضح مواطنون لــ"يمن شباب نت"، بأن هناك أزمة مفتعلة، للتلاعب بالغاز المنزلي.
ولم تعرف بعد أسباب الأزمة، نتيجة تهرب المسؤولين عن توضيح ذلك.
ويستلم المواطن اسطوانة الغاز المنزلي، في محلات البيع الخاصة بالغاز بمعدل مرة واحدة في الشهر بسعر 2800 ريال.
فيما لم توزع مصانع الغاز على المواطنين قرابة الشهر حتى اللحظة بعد ما كانت توزع على المواطنين بعد اصطفافهم في طوابير طويلة بسعر 2000 ريال.
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