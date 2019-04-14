شاهد.. عناية الله تنقذ أشجار السدر في شبوة بعد أن أصيبت بالجفاف

تشهد معظم مناطق اليمن أمطاراً تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة منذ مطلع أبريل الجاري تدفقت على أثرها مياه السيول وأحيت العديد من الأشجار الموشكة على الجفاف نتيجة ندرة الأمطار وقلتها.

ورصد مراسل "الخليج 365" صوراً لمياه السيول وقد غمرت أراض زراعية تحتوي على العديد من أشجار السدر والتي قد تحولت إلى ما يشبه الحطب بعد إن جفت وتساقطت أوراقها.

وأكد المراسل إن الصور تعود لأراضي زراعية في منطقة القويبل بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة.

وتظهر الصور مياه السيول وقد غمرت الأراضي الزراعية وأنقذت أشجار السدر الموشكة على الجفاف والسقوط .

ويعتمد السكان المحليون على أشجار السدر في تغذية المواشي وتربية النحل كما يقومون بجمع ثمارها والتي تسمى بـ "الدوم" ويقومون ببيعها إضافة إلى الاستفادة منها في الحطب والبناء.