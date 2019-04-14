الداخلية تستأنف الورشة التدريبية الخاصة بالشرطة والبحث الجنائي والاستخبارات

استأنف قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية ,صباح اليوم الورشة التدريبية الخاصة بالشرطة العسكرية والبحث الجنائي والاستخبارات العسكرية , ضمن البرنامج التدريبي لشهر أبريل ,الذي ينظمه القطاع بالشراكة مع منظمة سيفيك .

واوضح مدير عام إدارة التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية العميد عبدالكريم النوم , لموقع وزارة الداخلية , بأن الورشة التي تنفذ ضمن خطة قطاع التدريب والتأهيل للعام الجاري ,تهدف الى إكساب 20 مشاركاً ومشاركة من منتسبي الشرطة العسكرية والاستخبارات والبحث الجنائي بعدن مفاهيم ومعلومات ذات الصلة بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين .

واشار إلى أن المحتوى التدريبي الذي يتلقوه المشاركين سيكون له اثر في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم في فهم القوانين الدولية ومدى صلته بالتشريعات اليمنية .

وتطرق العميد النوم , للموضوعات المطروحة في الورشة التي تتضمن أسس حماية المدنيين في الصراعات و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بلادنا لحماية المدنيين في القانون ' اضافة الى الاجراءات الجزائية والقوانين اليمنية التي عكست القانون الدولي و مفهوم الحجز في القانون اليمني وحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية والأمنية وعند نقاط التفتيش وخلال عملية التطويق.