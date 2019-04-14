عاجل .. القوات الحكومية تحاصر السور وتقترب من الرضائي عاصمة مديرية الشعر في آب

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تطورات الأحداث في جبهة قعطبة ــ إب...



قوات اللواء 30 مدرع والحزام الأمني والمقاومة الجنوبيِّة والقوات الخاصة مسنودة برجال القبائل تحاصر جبل السور الإستراتيجيّ الواقع بين مديرتي الشعر وبعدان بمحافظة إب بعد معارك عنيفة منذُ ليلة الأمس سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتم تدمير طقمين عسكريين، فيما لجأت القوات الحوثية إلى قصف القرى الآهلة بالسكان، التي تم تحريرها من قبضة الميليشيات في مديريتي النادرة والشعر وخلف القصف أربعة شهداء من المدنيين بينهم امرأة وطفلة والعديد من الجرحى، ومازالت المعارك مستمرة إلى هذه اللحظات.

وباتت قوات المقاومة المشتركة التي يقودها العميد الركن مظلي/هادي أحمد العولقي، تحكم السيطرة على معظم الطرقات المؤدية إلى جبل السور الإستراتيجيّ المطل على مديريتي الشعر وبعدان؛ ويتحكم جبل السور بالطريق الذي يربط مديرية الشعر بمديريتي النادرة والسدة و ـ أيضًا ـ على مدينة الرضائي، ويعدُّ السيطرة على هذا الجبل الكبير نصرًا إستراتيجيًّا غير عادي للمقاومة المشتركة؛ إذ يوفر دعمًا لوجستيًا وعسكريًا لقوات المقاومة المشتركة، وقطع خط الإمدادت العسكرية في مديريات الشعر والنادرة والسدة ودمت من الاتّجاه الغربي لمدينة دمت.

هذا وكانت مدفعية المقاومة الجنوبيِّة قد قصفت بضرواة تحصينات ومواقع الميليشيات في مديرتي النادرة والشعر بمحافظة إب مع تقدم كبير للقوات المشتركة من اتّجاه قطاعات يبار ومنخلة وظفار. • شايف الحدي



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