شكرا لقرائتكم خبر عن معركة حامية الوطيس بين مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ ومذيعة العربية نجوى قاسم .شاهد (الحصيلة الأولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سجالاً حاداً بين الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس وزميلتها في قناة “العربية” نجوى قاسم وصل حد تبادل الشتائم والإهانات.

بدأ السجال في أعقاب تغريدة لمذيعة “العربية” نجوى قاسم هاجمت فيها قناة “الجزيرة” قالت فيها: “هل يعقل ان محطة اخبارية تفتخر بادعاء انها اول من ادخل الخبر العربي الى كل بيت تصل الى مرحلة ان لا يكون لديها سوى خبر واحد وحيد وعنوان واحد وحيد ومتابعة واحدة وحيدة الا وهي “السعودية”؟ لتستغل “غادة عويس” دعوتها لمتابعة برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثته الجزيرة أمس الأحد لترد على نجوى قائلة:” @najkassem لن تنسى متابعته فقد اتضح أنها مشاهدة وفية للجزيرة مثل كثر”. وأضافت:” لله درّك يا جزيرة حماك الله للشعوب الحرة من الحسد والأذى”. فردت نجوى: “برافو يا غادة (تتابعبن) بشكل جيد اساتذتك على مواقع التواصل”.

فتصدت عويس لسخريتها برد مُباشر: ” تتابعين وليس تتابعبن. أخبرينا عن اللايك لصورة حسن نصرالله والذي تسبب لك بمشاكل على ما يبدو مع ادارتك. أتفهّم ظروفك لكن إيّاكِ والمزايدة علينا بالمهنية. لدينا زملاء استشهدوا لاجل المهنية وآخرون يقبعون في السجون مثل الزميل المصري محمود حسين. فلا تجادلي اكثر واحتفظي ببعض من الكرامة!”. فردت نجوى: “اه تعلمتي فبركة الاخبار على المستوى الشخصي ايضاً كان يجب ان تستغلي هذا الوقت في تعلم المهنة اكثر. وتعلمي معها الادب واللباقة في الكلام او ان هذا ليس في ادبيات مهنيتكم. الصغير يبقى صغيراً”.

فذكرتها عويس بظروفها معربة عن تضامنها معها بسبب المضايقات التي تتعرض لها من إدارة القناة وإجبارها على التهجم على “الجزيرة” بالقول:” قلتِ لك اياك ان تزايدي! مرة اخرى اتفهّم ظروفك واعرف انك تعرضتِ لمضايقات لانك لم تشتمي قطر والجزيرة بما يكفي.هذه سياسة من تعملين عندهم.سياستي هي ان ارد عليكِ حتى لا تعيشي الدور وتتوهّمي انك مهنية!أشفق عليك وأحمد ربي أني لست مضطرة لما انتِ مضطرة له.الان اسكتي لاجل ما تبقى من كرامتك”. لترد نجوى قائلة: “اياكي ان تتخطي حدود الادب معي!! ان كان هذا ما تربيتي عليه فانتي اصغر بكثير من ان تستطيعي رؤية ما هو في السماء… اذهبي وافعلي شيئا يفيدك”.