شكرا لقرائتكم خبر عن إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية والعليمي رئيسا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام معمر الارياني في منشور على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه تم إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية.. واشار الى انه تم اختيار الدكتور رشاد العليمي رئيساً للتحالف الوطني للقوى السياسية.

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