شكرا لقرائتكم خبر عن صوره نادرة قيل انها للزعيم علي صالح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد صورة نادرة للزعيم الراحل “علي عبدالله صالح” أثناء طفولته..لن تصدق نشر موقع “اليمن العربي” صورة قال انها نادرة للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح أثناء طفولته.

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