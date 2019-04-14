البحسني يطلع على تجهيزات استكمال مبنى مركزي القلب وأمراض الكلى بسيئون

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم على التجهيزات النهائية لافتتاح المبنى الجديد لمركز القلب بمدينة سيئون والذي تم استئجاره بشكل عاجل لتقديم الخدمات العاجلة لمرضى القلب . وتجول المحافظ ومعه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري بأقسام المركز الخاصة بالمتابعة والتشخيص والعيادات والمختبر . وأكد المحافظ أهمية التسريع في افتتاح المركز الذي سيسهم بشكل فاعل في تقديم العلاج والفحص اللازم لمرضى القلب من مختلف مناطق وادي وصحراء حضرموت والمحافظات المجاورة . إلى ذلك قام المحافظ ومعه وكيل الوادي والصحراء بزيارة للمبنى العام لمركز امراض القلب بسيئون ، وتعرف على اسباب توقف وتعثر العمل في المشروع الذي يقع على مساحة واسعة و سيشكل في حال انجازه نواة لمركز قلب مستقبلي حديث ، وسيتم تخصيص جانباً منه لانشاء مركز وطني لأمراض الكلى . رافق المحافظ ، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت د.هاني العمودي .

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