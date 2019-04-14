لواء الشرطة العسكرية يدشن أولى بروفاته لافتتاح مشروع النصب التذكاري بالمكلا

أشاد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، بجهود قيادة لواء الشرطة العسكرية ممثلة بقائد الشرطة العسكرية عميد ركن شيخ مصطفى الحامد، وكل الضباط والجنود المنتسبين للواء الشرطة العسكرية على حرصهم واهتمامهم بضرورة إظهار احتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة للتحرير بطريقة تليق بتضحيات الشرفاء، الذين بذلوا دمائهم الزكية رخيصة في سبيل الدفاع عن حضرموت وأبنائها.

جاء ذلك خلال حضوره أمس السبت، بمعية قائد الشرطة العسكرية عميد ركن شيخ مصطفى الحامد أولى بروفات جنود لواء الشرطة العسكرية استعداداً لافتتاح مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بالمكلا.

وأعرب التميمي عن سعادته الغامرة لما شاهده من استعداد وجاهزية تامة من قبل جنود لواء الشرطة العسكرية، من خلال تدريباتهم المكثفة ليبدأو اليوم بروفاتهم احتفاءً بالذكرى الثالثة لتحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة القاعدة في 24/ أبريل / 2016 .