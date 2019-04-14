مقذوفات غريبة يعثر عليها الجيش في مناطق متفرقة في شبوة

عثرت الفرق الهندسة التابعة للواء ١٩ مشاة على ٩٢ على قذيفة متعددة الأحجام والأشكال في عدة مناطق بشبوة خلال الأسبوعيين الماضيين فقط.

ويبذل جهودا كبيرة في نزع الألغام و المقذوفات التي خلفتها مليشيات الحوثية الإرهابية في المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل أن يقوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتحريرها .

وصرح قائد الفريق الهندسي المهندس يوسف مزنان الحارثي على أن المقذوفات عثر عليها في كلا من منطقة الصفراء ، وادي الدقيق ، محطة لحجن والساق، مؤكدا أن الفريق الهندسي يضاعف من جهوده لتنظيف جميع المناطق التي كانت تسيطر عليها المليشيات مع إعطاء الأولوية القصوى للمناطق الآهلة بالسكان.

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واوضح الحارثي أيضا أن المنطقة لازالت تحتاج إلى المزيد من تكثيف الجهود حتى يتسنى للفريق الاستمرار في العمل .

بدوره صرح الناطق الرسمي للواء ١٩ مشاة عبدالكريم صالح البرحي أن المقذوفات التي عثر عليها في مناطق مديرية عسيلان كانت بمثابة الخطر المحدق الذي يتربص بالمواطنين ولولا مشيئة الله وحفظة وثم جهود الفريق الهندسي التابع للواء ١٩ مشاة لحصل مالا يحمد عقباه.

واشار البرحي أن الفريق الهندسي يعمل بكل طاقته لتنظيف جميع المناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي والتي قامت بزراعة كل شبر منها بألغام الموت التي حصدت أرواح الكثير من المواطنين ومن بينهم أطفال ونساء تم رصد أسمائهم من قبل المنظمات الدولية التي وبالرغم من رصدها لضحايا الألغام إلا أنها تستمر في غض الطرف عن كل ما يحدث للمواطنين جراء اساليب الحوثي الغادرة التي ومن بينها زراعة الألغام بشكل عشوائي وفي مناطق محظورة شرعا وعرفا قبل أن يكون قانون دولي متعامل به