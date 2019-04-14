شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الوليد بن طلال يداعب حفيدته الصغرى بطريقة أرعبتها حتى ضج القصر بصرخاتها العالية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الأمير السعودي، ورجل الأعمال الوليد بن طلال وهو يداعب إحدى حفيداته، ما أثار تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بن طلال، وهو من أحدى أثرى رجال الأعمال في العالم وهو يقوم بسحب حفيدته من قدمها ويسحبها على أرضية المنزل، بينما يتعالى صراخ الصغيرة.

ولاقى الفيديو ردود فعل واسعة، إذا أن هناك من استحسنه باعتباره يظهر الوجه الإنساني لأحد أغنى رجال الأعمال في العالم، وما بين منتقد للطريقة ذاتها التي قام بها بمداعبة حفيدته.

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